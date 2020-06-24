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دراسة تاريخية: ساعة الملك فاروق وثيقة لحدود مصر

هدى الساعاتى
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 2:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 2:32 م

قال المؤرخ السكندري إبراهيم عنانى عضو اتحاد المؤرخين العرب، في دراسة تاريخية أعدها عن مقتنيات عائلة محمد على، إن الملك فاروق كان يضع بيده ساعة من نوع "باتيك فيليب"، ومينا الساعة كان مرسوما بها حدود المملكة المصرية التي كانت تضم "غزة، السودان، وجزءًا من ليبيا، وجزء من تشاد".

وأضاف عنانى، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، حول دراسته، أنه "تحيط الحدود المصرية بأثيوبيا جنوبًا من كل جانب، وكانت أوغندا في عام 1950 تطلب الانضمام إلى مصر والسودان حتى يصبح وادى النيل كله وحدة اقتصادية وسياسية".

وأوضح أن تلك الساعة ضمن الأشياء الفريدة والنادرة التي كان لها حجرة مخصصة في قصر عابدين، وكانت من ضمن المقتنيات الفريدة التي كان يمتلكها الملك فاروق، والتى صنع منها نسختين فقط في العالم من قبل شركة "باتيك فيليب" السويسرية للساعات عام 1950.


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