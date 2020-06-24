زراعة الزعفران وسيلة الأفغانيات لتوفير دخل ثابت للبيت دون علم الأزواج المدمنين

تسعى أنيتا زاديد إحدى القرويات الأفغانيات، إلى توفير دخل لتعليم أبنائها دون علم الزوج المدمن الذى يسطو على المال، لذا لجأت لزراعة الزعفران، المتاح زراعته بحديقة المنزل، ضمن مبادرة أفغانية، وبالتالى فلن تضطر إلى الذهاب لعمل يعلم به الزوج ويأخذ أجرتها لشراء الأفيون.

وتقول أنيتا، التى تزوجت منذ كان عمرها 14 عاما، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هدفها هو تربية أطفالها الـ3، ولو استطاعت الطلاق لفعلت، إلا أن القانون الأفغانى سيجعل الأطفال حينها بحضانة الزوج.

وبحسب الإحصائيات الرسمية تبلغ معدلات الإدمان مستويات عالية فى أفغانستان بنحو 10% من المواطنين ما يعادل مليونى شخص.

وأسعار الأفيون فى أفغانستان رخيصة لا تتعدى الدولار للجرام الواحد بينما تكثر المحاصيل إذ يقدر مكتب المخدرات والجريمة للأمم المتحدة إن 375 ألف طن أفيون متداول عالميا مصدره أفغانستان.

وبدأت أنيتا منذ عام زراعة الزعفران الذى يبلغ سعر الجرام منه نصف دولار، وفى البداية لم تتمكن من زراعة 150 جراما فقط، ولكن الهدف المرصود من قبل مبادرة الزراعة والتأهيل الأفغانية أن تزرع أنيتا وكل من زميلاتها 2.5 كيلوجرام من التوابل الغالية فى المحصول الواحد.

ويقول نظير غفورى مدير المبادرة إن المبادرة تسهل على النساء القرويات اللاتي لا تستطعن توفير دخل لرعاية المنزل لإيجاد سبيل رزق بعيد عن علم الأزواج لعدم ذهاب تلك الأموال لشراء المخدرات.

وتقول بيبى غال إحدى المشاركات فى المبادرة، إنها تمكنت من توفير مال لتعليم أبنائها بعد دخولها للمبادرة ما جعلها تتوقف عن إرسالهم للعمل بسن صغيرة حسب أوامر الزوج.

ويذكر أن سبب صعود وتيرة الإدمان بأفغانستان هو تفشى ظاهرة البطالة وانعدام الأمن إذ أن الريف مسرح يومى للاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحى طالبان.