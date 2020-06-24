كثافات مرورية على الدائري في اتجاه نفق السلام بسبب كسر ماسورة مياه

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تسبب كسر ماسورة مياه على الطريق الدائري للقادم من الزراعي في اتجاه نفق السلام في وجود بعض الكثافات المرورية، صباح اليوم الأربعاء.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وتم التنسيق مع محافظة القاهرة لإصلاح الكسر، وسحب الكثافات.