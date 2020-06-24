 كثافات مرورية على الدائري في اتجاه نفق السلام بسبب كسر ماسورة مياه - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يونيو 2020 9:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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كثافات مرورية على الدائري في اتجاه نفق السلام بسبب كسر ماسورة مياه

مصطفى أمير:
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 9:47 ص

تسبب كسر ماسورة مياه على الطريق الدائري للقادم من الزراعي في اتجاه نفق السلام في وجود بعض الكثافات المرورية، صباح اليوم الأربعاء.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وتم التنسيق مع محافظة القاهرة لإصلاح الكسر، وسحب الكثافات.

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