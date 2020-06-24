المرصد: طائرة مسيرة تركية تستهدف اجتماعا لقادة من قوات قسد شمالي سوريا

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ذكر المرصد السوري أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا ليل الثلاثاء/الأربعاء عندما قصفت طائرة مسيّرة تركية منطقة في ريف عين العرب (كوباني) بشمالي سورية، وذلك أثناء انعقاد اجتماع لقادة من قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

وأوضح المرصد، ومقره بريطانيا، أن الاجتماع كان يضم مسؤولين عسكريين، وأن قائدة كانت بين القتلى.

وأضاف أن الهجوم وقع في قرية شرقي حلب.

وذكرت القيادة العامة الكردية لقوات الأمن الداخلي في شمال وشرقي سورية في بيان أن الطائرة المسيرة التركية استهدفت مسكنا لمدنيين في ريف عين العرب شرقا، مما أسفر عن مقتل ثلاث نساء داخل المنزل.

وقال البيان: "ندين جرائم الاحتلال التركي ضد شعبنا".

ودعا البيان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات الروسية إلى الاضطلاع بواجبهما لمنع حدوث مثل هذه "الجرائم المستمرة".