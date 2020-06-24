وزيرة الدفاع اللبنانية: نقدر حرص فرنسا على تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني

أعربت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، عن تقديرها البالغ لفرنسا لحرصها على تقديم مساعدات عسكرية حديثة ومتطورة للجيش اللبناني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية ووطيدة.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم في قاعدة بيروت البحرية، لتسلم 4 زوارق مطاطية حربية مقدمة على سبيل الهبة من السلطات الفرنسية للجيش اللبناني.

وأشارت وزيرة الدفاع اللبنانية إلى أن فرنسا تقوم بتوفير الأسلحة والعتاد والمعدات الحديثة والمتطورة لصالح القوات المسلحة اللبنانية، في ظل التأكيد الفرنسي على مواكبة مشروع تطوير ومساعدة الجيش اللبناني منذ سنوات.

من جانبه، أكد سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، عزم بلاده على دعم قدرات الجيش اللبناني، لا سيما القوات البحرية، معتبرا أن الهبة الفرنسية تأتي في سياق تعزيز السيادة البحرية اللبنانية.