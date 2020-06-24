قال الأب أيوب يوسف، راعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمحافظة المنيا، إن الكنسية تستعد لعودة الصلاة وفق التعليمات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس.



وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الإجراءات التي تتخذها الكنسية تتمثل في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، منوهًا بأن الكنيسة ستستقبل الزوار بسعة 25% فقط من طاقتها.



وأكد الأب يوسف أن الكنسية لن تستقبل أي زائر عند امتلاء السعة المحددة، مع منع قداس الجمعة والأحد.



وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.



وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداس الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.

