المطارات البريطانيا تحذر من احتمال شطب 20 ألف وظيفة

قال اتحاد مشغلي المطارات في بريطانيا إن أكثر من 20 ألف وظيفة، على الأقل، في هذا القطاع مهددة بالشطب نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل تقارير عن اعتزام شركة سويس بورت شطب أكثر من 4 آلاف وظيفة.

ودعا الاتحاد الحكومة البريطانية إلى مساعدة المطارات بعدما أظهر تحليله للموقف أن أكثر من 20 ألف وظيفة تواجه خطر الشطب في بريطانيا بعد أن "بدأت التداعيات الكاملة للجائحة تظهر على صناعة الطيران العالمية".

وبحسب الاتحاد، يمكن أن يصل عدد الوظائف المعرضة للشطب إلى أكثر من 110 آلاف وظيفة إذا تم حساب الوظائف في الشركات التي تقدم خدماتها للمطارات أو الوظائف التي تعتمد بشكل غير مباشر على المطارات.

وذكرت نقابات عمالية وتقارير إعلامية بريطانية اليوم الأربعاء أن شركة سويس بورت لتشغيل المطارات أبلغت موظفيها باعتزامها إجراء مشاورات بشأن شطب حوالي نصف عدد الوظائف لديها في بريطانيا، وعددها إجمالا 9000 وظيفة.

وقالت كارين دي، الرئيس التفيذي لاتحاد مشغلي المطارات في بريطانيا، إن قطاع الطيران المدني في بريطانيا "مر بأسوأ ثلاثة أشهر في تاريخه".

ودعت دي الحكومة إلى التخلي عن "سياسة الحجر الصحي المتعسفة والتي تعرقل، بدون داع، خطط تعافي القطاع".

وأضافت أن تقرير اتحاد مشغلي المطارات بشأن الوظائف يشير إلى أن أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية في بريطانيا، وهو المطارات منهار، في ظل عدم توقع تقديم أي مساعدة له في الأزمة الراهنة.

يذكر أن الحكومة البريطانية فرضت حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع القادمين من خارج البلاد، وهو ما تقول عنه شركات الطيران إنه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.