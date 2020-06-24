 تحرير 21 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة بكفر الزيات وبسيون - بوابة الشروق
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تحرير 21 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة بكفر الزيات وبسيون

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
علاء شبل
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 4:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 4:03 م

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تحرير 21 محضر مخالفة للسائقين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذاً للقرارالصادر بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الأربعاء، بمدينتي كفر الزيات وبسيون؛ لمتابعة ما تم تنفيذه بشأن عمل ممرات أمنه لطلاب الثانوية العامة.

وشملت الجولة مدرسة كفر الزيات الثانوية، ومدرسة محمد لاشين بكفر الزيات، ومدرسة الجمهورية الرسمية للغات ومدرسة بسيون الإعدادية للبنات، ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة، ومدرسة الثانوية بنات ببسيون.

وكلف محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة بسيون وكفر الزيات بمد الممرات بما يسمح بعدم تكدس الطلبة ووجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر، إلى جانب تكثيف حملات التطهير والنظافة لكل المدارس، والتشديد على أصحاب المحال بارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا.


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