الدراسة في الجامعات الخاصة بألمانيا تصل تكلفتها إلى 16 ألف يورو سنويا

كشفت دراسة لاتحاد المانحين الألماني للعلوم أن تكلفة الفصل الدراسي الواحد في الجامعات الخاصة بألمانيا تتراوح بين ألف و8 آلاف يورو.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الأربعاء، أن برامج الماجستير المنتقاة قد تزيد رسومها عن ذلك.

ويزداد عدد الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة في ألمانيا، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في يناير الماضي، التحق نحو 247 ألف طالب بجامعة غير حكومية في الفصل الدراسي الشتوي 2018/2019، ليشكلوا بذلك نسبة نحو 6ر8% من إجمالي طلاب الجامعات البالغ عددهم 87ر2 مليون طالب.

وبحسب بيانات الاتحاد، ارتفع عدد الجامعات الخاصة في ألمانيا منذ عام 2010 من 90 إلى 106 جامعات، كما زاد عدد الطلاب الملتحقين بهذه الجامعات لأكثر من الضعف.

ووفقا للدراسة، فإن نحو 70% من طلاب هذه الجامعات يدرسون موادا في مجالات الاقتصاد والقانون العلوم الاجتماعية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة لم تتغير تقريبا منذ عام 2010.