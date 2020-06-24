أسعار النفط تتراجع خلال تعاملات اليوم بعد تقديرات بارتفاع المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد تقديرات أظهرت ارتفاع المخزون الأمريكي الأسبوع الماضي، ووسط مخاوف من تباطؤ مسيرة تعافي الطلب على المعدن الأسود تحت ضغط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.1% إلى 42.58 دولار للبرميل، كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.4% عند 40.21 دولار للبرميل، وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يونيو.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وكان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، قد حذر من أن بعض الأجزاء في بلاده تشهد زيادة مزعجة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال فاوتشي -الذي يعد أبرز خبراء الأوبئة بالولايات المتحدة، خلال شهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى أمس الثلاثاء- إنه برغم تراجع معدل الإصابات بولاية نيويورك، تشهد بعض الولايات الأخرى زيادة في الحالات تعكس زيادة في الانتشار المجتمعي، معربا عن قلقه الشديد إزاء هذا الأمر.

ويتخوف المستثمرون من أن استمرار تفشي وباء (كورونا) قد يجبر الدول التي أعادت فتح اقتصاداتها إلى فرض الإغلاق مرة أخرى، بما قد يهدد تعافي الطلب على النفط الذي كان يأملون عودته إلى مستويات ما قبل انتشار الجائحة بدعم خطط الفتح وعودة حركة الطيران.