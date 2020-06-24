الجيش الوطني الليبي: نرحب بتصريحات الرئيس التونسي ونرفض تدخلات تركيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنهم يرحبون بتصريحات الرئيس التونسي، ي قيس سعيد، بشأن الأوضاع في ليبيا، مؤكدا جاهزية الجيش الوطني الليبي للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت.

وعن التدخل التركي في الشأن الليبي، أكد «المسماري»، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أكد رفض بلاده التدخل الأجنبي، والاستقواء بالمليشيات الإرهابية، مشيرا إلى محاولة تركيا التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد غضبًا، الذي تولى الرئاسة التونسية أكتوبر الماضي، أعلن أن السلطة القائمة في طرابلس «الوفاق» تقوم على شرعية دولية، ولكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر وهي «شرعية مؤقتة ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة»، مؤكدا ضرورة قيام شرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي.

أضاف سعيد، خلال أول زيارة أوروبية له منذ توليه الرئاسة: «نفترق دائمًا في كلمات الحقوق بين الشرعية والمشروعية وهما مفهومان مختلفان.. المشروعية يجب أن تكون مصدر الشرعية والفرق واضح هو أن يتم تنظيم الوضع في دستور مؤقت أو في تنظيم مؤقت»، مؤكدا أن التدخلات الخارجية تفاقم النزاع، وأن تقسيم ليبيا مرفوض وقد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى وهذا خطر على تونس والجزائر.