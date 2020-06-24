 أوباما ينتقد البيت الأبيض في أول فعالية في 2020 مع بايدن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوباما ينتقد البيت الأبيض في أول فعالية في 2020 مع بايدن

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 10:23 ص

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، "النهج الفوضوي وغير المنظم والرديء للحكم على مدار العامين الماضيين"، وذلك خلال مشاركته في أول فعالية انتخابية مشتركة لعام 2020 مع المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن.

جاء هذا ضمن كلمة لأوباما أمس الثلاثاء في حملة تبرعات افتراضية شارك فيها نحو 175 ألف شخص. ونقلت تقارير إعلامية عن أوباما القول :"البيت الأبيض المدعوم من الجمهوريين في الكونجرس ومن هيكل إعلامي ... وصل إلى مهاجمة أسس من نحن ومن يجب أن نكون".

وأضاف أن "هذا يوحي بأن الحقائق لا تهم، والعلوم لا تهم. وهذا يسعى لتصوير مرض قاتل على أنه أخبار زائفة. وهذا يحول وزارة العدل ببساطة إلى امتداد وذراع للمخاوف الشخصية للرئيس".

ولفت إلى أن "هذا يعزز الانقسام بقوة. ويعني أن بعض الناس في هذا البلد مواطنون أمريكيون أكثر من غيرهم".

وامتدح أوباما "الصحوة العظيمة" الحالية في الولايات المتحدة، وخاصة بين الشباب.

وأشارت تقارير إلى أن الفعالية جمعت 6ر7 مليون دولار لحملة بايدن.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض في أوائل عام 2017، امتنع أوباما إلى حد كبير عن انتقاد إدارة ترامب ، بعد اتفاقية بين الرؤساء الأمريكيين السابقين.

إلا أنه غير طريقته خلال الشهرين الماضيين، بعد الموافقة الرسمية على خوض نائبه السابق بايدن السباق إلى البيت الأبيض.


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