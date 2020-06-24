ميدو: أتوقع عودة تركي آل الشيخ إلى مصر

توقع أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك وفريق مصر المقاصة السابق، عودة تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر مرة أخرى، بعد أن كان يملك نادي بيراميدز.

وقال ميدو خلال استضافته على قناة "صدى البلد"، أنه يتوقع عودة آل الشيخ لشراء أحد الأندية وتكرار تجربته السابقة مع بيراميدز في مصر.

وتردد في الساعات الماضية أنباء عن احتمالية قيام تركي آل الشيخ بشراء نادي مصر للمقاصة، سعيًا منه لتكرار ما فعله مع بيراميدز بعدما قام بشراء نادي الأسيوطي وتحويل اسمه إلى بيراميدز وقيامه بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بملايين الدولارت.

جدير بالذكر، أن أزمة تركي آل الشيخ الأخيرة مع الأهلي، والتي نشبت بسبب الخلاف حول تنظيم احتفالية قائد الفريق الأحمر السابق حسام عاشور، والتي انتهت بإعلان القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، نزع الرئاسة الشرفية من آل الشيخ وبحث الجوانب القانونية مع وزارة الرياضة لرد الهدايا والتبرعات التي كان قدمها للنادي.