روسيا: قاذفات «تو -22 إم 3» تغرق حاملات طائرات عدو افتراضي في المحيط الهادئ

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة المدى (تو -22 إم 3) تمرنت على تدمير حاملات طائرات لعدو افتراضي، في إطار تدريبات أسطول المحيط الهادئ في المنطقة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - : "في إطار التدريبات، نفذت قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو -22 إم 3"، أقلعت من مطار في كامتشاتكا، مهام دورية ووجهت ضربات ضد تشكيل هجومي لحاملات طائرات لعدو افتراضي"، موضحة أن المرحلة الرئيسة من تدريبات أسطول المحيط الهادئ في هذا المحيط قد اكتملت، وبدأت القوات المشاركة في العودة إلى قواعدها.

يذكر أنه جرت مناورات - في الفترة من 7 إلى 24 يونيو - بالقسم الأوسط من المحيط الهادئ، على مسافة حوالي 4.6 ألف كيلومتر جنوب شرق جزر الكوريل، بمشاركة أكثر من 20 سفينة وغواصة وسفن دعم أسطول المحيط الهادي، بالإضافة إلى أكثر من 20 طائرة مروحية وطائرة نفاثة تابعة للبحرية وللقوات الجوية الفضائية الروسية.

وجرت هذه المناورات تحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال، سيرجي أفاكيانتس.