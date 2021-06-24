محافظ مطروح يفتتح أعمال تجميل 3 ميادين

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء الأربعاء، أعمال تجميل 3 ميادين بمدينة مرسى مطروح، وهى البنك الأهلى والياسمين ومدخل كوبرى روميل، ضمن أعمال تجميل المدينة بالشكل الجمالى والحضارى اللائق، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ونواب مجلس المدينة ومديرى الإدارات المعنية.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لإحدى مؤسسات المجتمع المدنى على دورها ومساهمتها الجادة والفاعلة في والمشاركة المجتمعية لخدمة أبناء مطروح في عدد من المجالات كإنشاء الأبار والخزانات وأبراج الحمام، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتطوير لعدد من الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح ضمن خطة لاستعادة المظهر الحضارى والجمالي للمدينة أمام رواد وزائرى المحافظة خلال موسم الصيف السياحى.