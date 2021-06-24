رئيس الشرقية للدخان: زيادة 50 قرشا في كل أنواع السجائر بداية من يوليو

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، إنه لا يستطيع الجزم بأن الصور السيئة المطبوعة على علب السجائر لمنع شرائها أحدثت تأثيرًا، موضحًا أن صورة حشرة الصرصور هي الوحيدة التي كان لها تأثيرًا، إلا أنه لم يؤدي لتغير في حجم المبيعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الشركة لم ترفع أسعارها منذ 3 سنوات، ذاكرًا أن الشركة تخدم نحو 75% من إجمالي المدخنين في مصر.

وذكر أن أرخص سعر لعلبة السجائر يصل إلى 17 جنيهًا شاملة الضريبة، وثمنها بالنسبة للشركة دون الضرائب 3.5 جنيه، يضاف عليها ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنحو 50% من قيمة العلبة و4 جنيهات و85 قرشًا كتأمين صحي.

وأكد أنه لم يدخن طيلة حياته، وخاض التجربة لمرة واحدة في مراهقته، مشيرًا إلى أن الشركة تحتوي على قسم يضم أكبر وأقوى خبراء الدخان في العالم.

ولفت إلى الزيادة المعلنة خلال الأسبوع المقبل بداية شهر يوليو هي زيادة التأمين الصحي بقيمة ربع جنيه مقابل قيمة مضافة نصف جنيه، مضيفًا أن أي سجائر تباع في مصر ستزيد قيمتها بـ 50 قرشًا.



