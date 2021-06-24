رئيس البرلمان العربي: مركز كميت دفعة قوية لجذب الاستثمارات وحماية المستثمرين

قال عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إن مركز كميت للتحكيم الدولي سيساهم بالكثير من الإيجابيات على رأسها تسهيل عملية الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف العبء على القضاء.

وأضاف العسومي، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، أن المركز سيشجع الاستثمار البيني بين الدول العربية، وحماية حقوق المستثمرين، موضحًا أن المركز يمتلك قامات قانونية كبيرة على مستوى الوطن العربي.

وتابع أن المركز سيكون دفعة مهمة وقوية في جذب الاستثمار العربي وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك قمة عربية قريبًا ستقام في الجزائر خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، والتي ستكون مهمة وتساهم في حل الكثير من المشاكل ودعم الكثير من القضايا العربية.

وأوضح أنه يؤيد حلحلة كل الأمور العربية والتوافق العربي، وأن يكون التعامل يتماشى مع المبادئ العربية المبنية على احترام السيادة والتعاون ودعم العمل العربي المشترك، مضيفًا أن قمة العلا كانت مهمة ورسخت الكثير من المفاهيم.