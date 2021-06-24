إنقاذ 267 مهاجرا قبالة سواحل تونس أغلبهم من بنجلاديش

أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في ولاية مدنين جنوب تونس، اليوم الخميس، عن إنقاذ 267 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة بن قردان أغلبهم ينحدرون من بنجلاديش.

وقال رئيس فرع المنظمة في الولاية المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن وحدات من الحرس البحري قاموا بنجدة المهاجرين في عرض البحر بعد تعطل مركبهم ونقلهم إلى ميناء الكتف في مدينة بن قردان.

وهذه أعلى حصيلة لمهاجرين يجري إنقاذهم دفعة واحدة على السواحل التونسية، وفق المنظمة.

ويبلغ عدد المهاجرين المنحدرين من بنجلاديش 264، بالإضافة إلى 3 مهاجرين من مصر.

وقال سليم: "من المرجح أنهم انطلقوا من سواحل زوارة الليبية، وسيتم نقلهم إلى جزيرة جربة للخضوع إلى الحجر الصحي ثم سنرى أين سيتم إيواؤهم، الوضع تجاوز طاقة الاستيعاب في الوقت الحالي".