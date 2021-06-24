ياسمين صبري ردا على جورجينا: أنا لا أتنافس مع أي شخص

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ردت الفنانة ياسمين صبري على اتهام عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، بتقليدها في المظهر والملابس.

وعلقت ياسمين صبري من خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة جورجينا، قائلة: "أنا لا أتنافس مع أي شخص"، في إشارة منها لأنها لا تقلدها.

وكانت وجهت عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، رسالة للفنانة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

ونشرت صفحة منسوبة لجورجينا على موقع "فيسبوك"، صورة لها، موجهة رسالة إلى ياسمين صبري بعدم تقليدها والبحث عن ذاتها، معلقة : "كوني نفسك وليس أنا"، وقامت بالإشارة للصفحة الرسمية لياسمين صبري.

ولاقى المنشور تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من التعليقات وإعادة النشر.