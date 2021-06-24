قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن فئة المواطنين الذيت يتلقون راتب أقل من 2400 جنيه ومعاش أقل من 1500 جنيه ولم تشملهم مظلة التموين يحق لهم استخراج بطاقات تموينية جديدة بـ 4 أفراد كحد أقصى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن المواطنين الذين يتمتعوا بالدعم التمويني الحالي إذا كانت بطاقتهم تقل عن 4 أفراد يتم زيادة عدد الأفراد طبقًا لنفس الشروط، لافتًا إلى أنه إذا كانت البطاقة مخصصة للخبز فقط وعددها يفوق 4 يحق للمواطن أن يصرف التموين لـ 4 أفراد بنفس الشروط.

وأوضح أن المواطن عليه التواصل مع وزارة التموين لإجراء التعديل على أجره، من خلال منصة مصر الرقمية أو مكاتب التموين أو بوابة إدارة دعم مصر، نافيًا وجود وسيلة الاتصال عبر الهاتف إلا فيما يتعلق بخدمة العملاء.

وذكر أنه تم إتاحة خدمة توصيل البطاقات التموينية للمنازل من خلال منصة مصر الرقمية مقابل سداد رسوم الخدة 23.5 في مكاتب البريد، مؤكدًا أنه لا يوجد إضافة للمواليد في الفترة الحالية ولا في الموازنة الجديدة.

