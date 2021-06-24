نائب وزير الصحة السعودي: نحرص على ألا يكون الحج منبعا لنقل عدوى كورونا

قال الدكتور هاني جخدار نائب وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تحرص على وضع اشتراطات شديدة لمنع نقل العدوى بين الحجاج، وتعمل على توفير الخدمات الطبية لجميع الحجاج، حيث كان يتم توفير 30 ألف ممارس عام، وتم إجراء أكثر من 600 عملية وحالات ولادة وعمليات قلب مفتوح وغيرها من العمليات العاجلة للحجاج، وذلك في آخر عام للحج قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن الوضع الوبائي في إقليم شرق المتوسط، والاستعداد لموسم الحج في ظل الوباء.

وأضاف جخدار، أن الممكلة تحرص على صحة الشعوب، ورغم أن قرار قصر الحج على الداخل، إلا أن هذا القرار يحرص على ألا يكون الحج منبع لتفشي الوباء، لافتا إلى اشتراط أخذ الجرعتين من اللقاح من سن 18 عاما، واستبعاد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وسيكون هناك فرز صحي للحجاج عند السكن وغيره، وسيتم العزل في حالة ظهور حالات اشتباه، وسيكون هناك متابعة مستمرة للحجاج.