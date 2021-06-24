رئيس جامعة طنطا: علاج طفل مصاب بضمور في المخ بالمستشفى الجامعى

ناشد مواطن رئيس جامعة طنطا، خلال تفقده أعمال القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة اليوم، في قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وطلب منه سرعة إنقاذ حفيده الذي يبلغ من العمر عامين ومصاب بضمور في المخ وعجز كامل عن الحركة، موضحًا أن حالة الطفل تحتاج الى عملية كبيرة وفحوصات وأشعة بتكلفة مالية كبيرة لا يستطيع تحملها.



وعلى الفور، أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، تعليماته للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بعلاج الطفل أدهم بالمستشفى الجامعي في طنطا وتوفير الرعاية اللازمة له.



‏من جانبه، قال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ‏إن قوافل جامعة طنطا الطبية ‏توقع الكشف على الحالات التي تستقبلها، ويتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة طنطا لتلقي ‏العلاج بالمجان، ‏موضحًا أن الطفل أدهم سيلقى كل الرعاية الطبية ‏وإجراء ما يلزم من تدخل جراحي عاجل.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، أنه سيتم استقبال الطفل السبت المقبل بالمستشفى الجامعي؛ لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، تمهيدًا لإجراء عملية تكاملية بين أساتذة المخ والأعصاب وأساتذة العظام وعمل برنامج تأهيلي للطفل.