وزير الخارجية التونسي يبحث مع أبوالغيط إنشاء اللجنة الوزارية العربية لحشد الدعم لقضية فلسطين

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء اللجنة الوزارية العربية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية بمبادرة تونسية واستراتيجيتها وخطة عملها وتحركها لدى أهم الفاعلين على الساحة الدولية ولدى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في اجتماع برلين 2 حول ليبيا.

من جانبه، أشاد الأمين العام للجامعة العربية بدور تونس البناء إقليميا ودوليا ولاسيما داخل مجلس الأمن الدولي في الدفاع عن قضايا المنطقة، كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه تونس للجامعة العربية وللعمل العربي المشترك.