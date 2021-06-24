 مسؤول أفغاني: هناك 149 نوعا من الحيوانات المهددة بالانقراض في أفغانستان - بوابة الشروق
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مسؤول أفغاني: هناك 149 نوعا من الحيوانات المهددة بالانقراض في أفغانستان

كابول - د ب أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 2:53 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 2:53 م

قال رئيس حديقة حيوان كابول إن هناك 149 نوعا من الحيوانات مهددة بالانقراض في أفغانستان، وذلك من بين 500 نوع من الحيوانات الموجودة في البلاد.

 

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية اليوم الخميس عن عزيز جول ثاقب، رئيس حديقة الحيوان، قوله أمس أثناء تجمع بمناسبة أسبوع البيئة، إنه إذا استمر الصيد الجائر، فسوف تنقرض الكثير من الحيوانات النادرة في أفغانستان.

 

وقال إن التلوث البيئي والصيد الجائر من بين العوامل الرئيسية وراء انقراض الحيوانات.

 

وأكد رئيس حديقة حيوان كابول أنه "لا يجب أن يقوم الاشخاص بصيد الحيوانات، ولا يجب أن يقوموا بتهريبها، ويتعين على أصحاب النفوذ عدم الاحتفاظ بالحيوانات في منازلهم من أجل إسعاد بعض الأشخاص الآخرين".

 


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