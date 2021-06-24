ميركل تبحث وضع مكافحة كورونا مع الولايات نهاية أغسطس

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد مشاورات مجددا مع رؤساء حكومات الولايات حول وضع مكافحة وباء كورونا في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، من دوائر حكومية أنه تم توجيه دعوة في هذا الشأن لرؤساء حكومات الولايات.



وكانت المرة الأخيرة التي أجرت فيها ميركل مثل هذه المشاورات مع الولايات في العاشر من يونيو الجاري.



وأعلنت المستشارة آنذاك اعتزامها عقد مزيد من المشاورات في النصف الثاني من أغسطس المقبل، لبحث كيفية انتشار طفرات فيروس كورونا المستجد، مثل دلتا.



وكان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أعلن مساء أمس الأربعاء ارتفاع نسبة سلالة "دلتا" التي اكتشفت في الهند، بين عينات الحالات الإيجابية لمرض كوفيد-19 في ألمانيا على نحو ملحوظ، رغم تراجع المعدل الأسبوعي لحالات الإصابة الجديدة.