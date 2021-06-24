أوديجارد: مستقبلي مع ريال مدريد

أوضح مارتين أوديجارد إن مستقبله القريب يكمن في البقاء مع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، ليوجه ضربة موجعة، على ما يبدو، لآمال أرسنال في إتمام صفقة انتقاله.

وانتقل أوديجارد لأرسنال في صفقة مؤقتة في يناير الماضي بعدما عاني في المشاركة مع الفريق الأول لريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني السابق زين الدين زيدان.

وشارك أوديجارد في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفين، وصنع هدفا وخلق 20 فرصة لزملائه بالفريق.

وذكرت تقارير أن أرسنال كان يأمل في إبرام صفقة نهائية ولكن رحيل زيدان وعودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق يبدو أنه وضع حدا لهذا الاحتمال، حيث أن أوديجارد بصدد العودة لتدريبات ما قبل الموسم في العاصمة الإسبانية.

وقال لقناة "تي.في.2" النرويجية :" الوضع هو أنني لاعبا في ريال مدريد، وأنني سأعود وأبدأ هناك خلال اسبوع ونصف".

وأضاف :"كان ريال مدريد واضحا بأنهم يريدون عودتي. لذلك، سيكون الوقت قد حان للعودة عندما تبدأ التدريبات مرة أخرى".

وتعاقد الريال مع أوديجارد كشاب موهوب في 2015 ولكن حتى الآن لم يحجز مقعدا أساسيا في الفريق الأول، وأعير إلى الدوري الهولندي مع هيرينفين وفيتيسه.

وبدأ أوديجارد يظهر موهبته في الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد في موسم 2019 / 2020، وهي الفترة التي سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ستة أهداف من 31 مباراة شارك بها.

هذا الأداء جعل الريال يبقي على خدماته في البداية كجزء من الفريق الأول، ولكنه شارك فقط في 7 مباريات بالدوري قبل أن ينضم لأرسنال.

ومع ذلك، أصر أوديجارد على أن طموحه هو النجاح مع الريال.

وقال :" بالطبع، كان حلمي دائما هو اللعب هناك. أتواجد في النادي منذ ستة أعوام، وكان هذا هو الهدف دائما".

وسيكون أنشيلوتي هو مدرب الفريق عندما يعود أوديجارد، حيث رحل المدرب الإيطالي من إيفرتون لتولي تدريب الريال للمرة الثانية.

وبسؤاله عما إذا كان تحدث مع أنشيلوتي، أجاب أوديجارد :"لا، ليس معه بشكل شخصي، ولكنني تحدثت كثيرا مع النادي وأجريت محادثة عن قرب".

وأضاف :" لذلك، أشعر أن لديهم نظرة عامة جيدة. أردت دائما اللعب، قلت هذا طوال الوقت".