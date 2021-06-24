سنغافورة تعتزم تسريع وتيرة التطعيمات

أعلنت سنغافورة إنها تعتزم إعطاء جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمعظم سكانها بحلول شهر يوليو المقبل، وذلك بعد تأمين المزيد من الإمدادات، مما يشير إلى احتمالية تخفيف القواعد المتعلقة بالسفر والتباعد الاجتماعي بالنسبة للسكان الحاصلين على اللقاح.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن الحكومة سوف تعجّل من وتيرة التطعيمات اعتبارا من بعد غد السبت الموافق الـ26 من يونيو، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الخميس.

كما ستفتح الدولة المدينة إمكانية الحصول على اللقاح أمام المقيمين الدائمين، وحاملي التصاريح طويلة الأجل، الذين يبلغون من العمر 39 عاما أو أقل، وذلك اعتبارا من 2 يوليو المقبل، وستمدد فرصة الأولوية بالنسبة للسنغافوريين من نفس الفئة العمرية لمدة أسبوع إضافي.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى ما يقرب من 62500، تم تسجيل معظمها العام الماضي.

وسجلت سنغافورة واحدة من أدنى معدلات الوفيات بكورونا حول العالم، حيث سجلت 35 حالة وفاة فقط.