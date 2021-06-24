وفاة كبير مفاوضي ناميبيا في اتفاق المصالحة مع ألمانيا

توفي زيدكيا "زيف" نجافيرو، كبير مفاوضي الحكومة الناميبية بشأن اتفاق مصالحة مزمع تعتذر ألمانيا بموجبه عن الإبادة الجماعية التي حدثت في حقبة الاستعمار، عن عمر يناهز 88 عاما في العاصمة ويندهوك.

وأكد المكتب الرئاسي وفاة نجافيرو، اليوم الخميس، بعد نقله إلى المستشفى قبل أيام قليلة فقط.

يأتي ذلك بعد أسبوع من وفاة شخصية بارزة معارضة لبنود الاتفاق مع ألمانيا. وتوفي فيكوي روكورو، زعيم فصيل "هيريرو"، بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا عن عمر يناهز 66 عاما.

وعلق برلمان ناميبيا حاليا مناقشة الاتفاق بسبب جائحة كورونا.

وفي الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي بعد ستة أعوام من المحادثات، تعترف الحكومة الألمانية بفظائع تم ارتكابها ضد طائفتي "هيريرو" و"ناما" العرقيتين كإبادة جماعية، وذلك بعد أكثر من مئة عام من وقوع الجرائم من جانب القوة الاستعمارية الألمانية فيما يعرف الآن بناميبيا.

وترغب ألمانيا في طلب الصفح رسميا من أحفاد الضحايا ودعمهم بإجمالي 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على مدى عدة عقود.

وأجرى المفاوضات ممثلون عن الحكومتين، مع مشاركة هيريرو وناما عن كثب. ومع ذلك، فمنذ الإعلان عن الاتفاق لاقى انتقادات شديدة لشروطه من جانب بعض ممثلي الطوائف العرقية، الأمر الذي عرقل تنفيذه.

ووصف مجلس الرؤساء، الذي تعترف به الحكومة الناميبية ويمثل طائفتي هيريرو وناما، مبلغ الدعم بأنه "مهين".

وكانت الحكومة الألمانية قد شددت مرارا وتكرارا على أنه لا يوجد في رأيها حق قانوني في الحصول على تعويض. وقالت إنه يجب فهم مبلغ 1.1 مليار يورو على أنه التزام سياسي وأخلاقي.

وتفيد تقديرات المؤرخين بأن 65 ألفا من أصل 80 ألف شخص كانوا قوام طائفة هيريرو في ذلك الوقت وما لا يقل عن 10 آلاف من أصل 20 ألف شخص كانوا قوام طائفة ناما قد قتلوا آنذاك.