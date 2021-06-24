ميركل تعتزم العمل لأجل وضع استراتيجية أوروبية في مواجهة سلالات كورونا

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، العمل لأجل اتخاذ إجراء منسق في مواجهة انتشار سلالات فيروس كورونا الخطيرة، وذلك خلال القمة الأوروبية القادمة في بروكسل.

وقالت ميركل، اليوم الخميس في مستهل القمة في بروكسل: "سلالة دلتا تقلقنا بالطبع.. سأعمل على اتخاذ إجراء أكثر تنسيقا، لاسيما عند القدوم من أماكن تنتشر بها سلالات الفيروس".

يشار إلى أنه على الرغم من جميع المساعي لوضع قواعد سفر موحدة للتعامل مع أزمة كورونا داخل الاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء تتخذ إجراءات بصورة مختلفة.

وكانت ألمانيا صنفت 14 دولة على أنها منطقة يوجد بها سلالات فيروس كورونا الخطيرة، ومن بينها دولة أوروبية وحيدة وهي بريطانيا، وبقية الدول الأخرى تقع في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتسري بالنسبة لهذه المناطق قيود سفر صارمة.

ولا تسمح ألمانيا أيضا للأجانب الذين ليس لديهم محل سكن في البلاد بالقدوم من هذه الدول مطلقا. ويتعين على جميع الأجانب القادمين من وجهات أخرى البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما، دون إمكانية تقصير هذه المدة.

يشار إلى أن انتشار ما يسمى بسلالة دلتا يتسبب في حالة متزايدة من الارتياب وعدم اليقين داخل الحكومة الاتحادية. ودعا وزير الصحة الألماني ينس شبام اليوم الخميس المسافرين لتوخي الحذر.

وأجاب شبان على سؤال عما إذا كان ممكنا الحجز لقضاء عطلة في الصيف على الرغم من سلالة دلتا أم لا، قائلا: "بشكل أساسي نعم. ولكن سيبدو الأمر مختلفا بالنسبة للدول التي تنتشر فيها سلالة دلتا".