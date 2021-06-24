نفى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن يكون قانون تم تمريره مؤخرا يميز ضد أفراد مجتمع الميم (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا).



وقال أوربان، وهو في طريقه لحضور قمة: "أنا مقاتل من أجل الحرية. في النظام الشيوعي، كان يجرى معاقبة المثلية وأنا حاربت من أجل حريتهم وحقوقهم"، وأضاف: "أنا أدافع عن حقوق المثليين".



وأوضح أوربان أن التشريع الجديد، الذي رفضه أكثر من نصف الشركاء الـ26 الأوروبيين، لكونه ضد القيم المؤسسة للكتلة الأوروبية "لا يتعلق بالمثليين".



وتابع أن التشريع يتعلق بمنح الآباء الحرية ليقرروا بصورة خاصة كيف يريدون تربيهم أطفالها جنسيا.