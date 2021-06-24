بلينكن والدبيبة يؤكدان أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطاق النار في ليبيا

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعهما في برلين، أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس، أن بلينكن والدبيبة بحثا ضرورة البدء بالأعمال التحضيرية في وقتها المناسب لانتخابات ليبيا المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا.