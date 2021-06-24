برشلونة يهنئ ميسي بعيد ميلاده ويأمل في إقناعه بالبقاء

هنأ نادي برشلونة الإسباني هدافه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ34، اليوم الخميس، في الوقت الذي مازال الغموض يحيط بمستقبله مع النادي الكاتالوني.

وينتهي عقد ميسي الذي حطم كل الأرقام القياسية خلال مسيرته المذهلة مع برشلونة بنهاية الشهر الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد تعاقده.

واحتفى برشلونة بعيد ميلاد ميسي عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال عرض مجموعة من أفضل عشرة أهداف له ، ويأمل النادي أن يكون عيد ميلاده بمثابة بشرى خير بشأن مستقبله المعلق مع النادي الكاتالوني.

ويشارك ميسي في الوقت الحالي مع المنتخب الأرجنتيني في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في البرازيل.

ويعتبر ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة كما يعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي وتضمنت مسيرته الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وحاول ميسي الرحيل عن برشلونة العام الماضي من خلال تفعيل الشرط الجزائي في عقده الذي كان يعتقد أنه يسمح له بالرحيل، لكن النادي وقف له بالمرصاد وأجبره على البقاء.

وجاء انتخاب خوان لابورتا في منصب رئيس النادي خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو ليجدد آمال الجماهير في إمكانية بقاء ميسي مع الفريق بعد تصدره قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الإسباني برصيد 30 هدفا، حيث كان ميسى يوجه الانتقادات للإدارة السابق برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو.

وقال لابورتا مؤخرا "إنه يرغب في البقاء ، الأمر ليس سهلا لكننا سنفعل ما في وسعنا".