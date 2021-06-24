يعتقد العديد من الأشخاص أن العمل لساعات طويلة يساعد في زيادة التركيز، غير مدركين أن ذلك يُعد من أكثر الأشياء خطرا على الصحة العقلية والجسدية، حيث ينتهي الأمر لمعظم الناس بالعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وهو في الواقع ضار جدًا بصحة الفرد.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" بعض الأسباب المحددة حول أهمية التوقف عن العمل لساعات طويلة.

* إنتاجية أقل

ذكرت ورقة بحثية أن المشاركين الذين عملوا لمدة 40 ساعة وأضافوا 20 ساعة أخرى إلى جدولهم، سجلوا زيادة في الإنتاجية في الأسابيع القليلة الأولى، ولكن بعد ذلك بدأت في الانخفاض وانخفضت مستويات الإنتاجية إلى مستوى منخفض للغاية.

* تدهور الصحة

تبدأ صحة الموظفين في التدهور بمجرد ظهور التعب من كل هذا العمل المفرط، وقد يشعر الكثير منهم بالنعاس الإضافي والتعب والتوتر والصداع وحتى الشعور بالتهيج في أصغر الأمور، وإذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر من الممكن أن تتحول إنتاجية العمل إلى الأسوأ.

* لا حياة اجتماعية

تتسبب عدد ساعات العمل الطويلة في حدوث انشقاقات في العلاقات الاجتماعية والأسرية، وذلك بسبب صعوبة تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة، حيث إن تخصيص الوقت للعائلة ضروري أيضا مقارنة بوقت العمل.

* نوبة قلبية وتلف في الدماغ

تشير التقارير إلى أن فرص الإصابة بالنوبات القلبية تزداد بنسبة هائلة تصل إلى 67% لمن يميلون إلى العمل أكثر من 40-45 ساعة، حيث يؤثر الضغط الإضافي على القلب وكذلك الدماغ.

* السمنة

يمكن أن يؤثر الوقت الطويل الذي تقضيه في العمل على وظائف أخرى خلال اليوم مثل المشي وممارسة الرياضة والطهي والنوم، والتي تعد من عوامل الخطر الرئيسية للسمنة، حيث إن الجلوس على الأريكة لساعات طويلة يؤدي إلى تناول الوجبات السريعة للحصول على الراحة وهذا أيضًا عامل مساهم كبير في زيادة الوزن بشكل كبير.