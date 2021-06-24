 مران خاص للمستبعدين في الإسماعيلي استعدادًا لسموحة - بوابة الشروق
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مران خاص للمستبعدين في الإسماعيلي استعدادًا لسموحة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 9:28 م

أدى لاعبو الإسماعيلي المستبعدين مرانهم مساء اليوم ضمن برنامج الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين، في إطار الاستعداد للقاء سموحة الأحد المقبل في الإسكندرية لحساب الجولة السابعة والعشرين من مُسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك في المران اللاعبون المُستبعدون من لقاء سموحة، وهم: محمد إيهاب، محمد بيومي، محمد سليمان، عبد الرحمن صلاح، عبدالله جمال، فقوسة، والضرف، وذلك بعد خوض باقي لاعبي الفريق تدريبات صباحية على الملعب الرئيسي.

وشهد مران الدراويش عددًا من الوحدات البدنية، سعيًا لتحقيق المزيد من الارتقاء بالمُعدلات البدنية، كما تطرق المران إلى مجموعة من التدريبات الخططية أهمها التسليم والتسلم وكيفية التحرك في المساحات.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من أجل إصلاح الأخطاء التي ظهرت خلالها.


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