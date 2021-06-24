روبرت كوخ: ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلا عن 93 حالة وفاة.

ومقارنة بالأسبوع الماضي، فكان تم تسجيل 1330 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 105 حالات وفاة.

وأوضح المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي، أي عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص، بلغ على مستوى ألمانيا 6.6، فيما بلغ أمس الأربعاء 7.2، وكان يبلغ قبل أسبوع 11.6.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل حتى الآن إلى ثلاثة ملايين و724 ألفا و806 حالات إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة بالفيروس لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس وصل إلى ثلاثة ملايين و614 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 90 ألفا و616 شخصا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس على مدار سبعة أيام، وهو ما يسمى بمعدل الاستنساخ، بلغ أمس 0.72، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 0.68، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 72 شخصا آخرين.