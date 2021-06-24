الصحة العالمية: تراجع إصابات كورونا بشرق المتوسط للأسبوع العاشر على التوالي

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وصل إلى 179 مليون حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، لمناقشة آخر مستجدات جائحة "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، وترتيبات موسم الحج والعمرة في ظل الجائحة.

وأضاف المنظري أنه تم تسجيل 10.8 مليون إصابة في إقليم شرق المتوسط، و213.5 ألف حالة وفاة، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في معدلات الإصابة للأسبوع العاشر على التوالي، ولكن هناك 10 بلدان أبلغت عن زيادة الإصابات، نتيجة لانتشار السلالات المتحورة وتخفيف الإجراءات الاحترازية.