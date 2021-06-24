كوريا الشمالية ترفض عرض أمريكا إجراء مباحثات بدون شروط مسبقة

رفض وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون جوون، عرض الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مفاوضات بدون شروط مسبقة بشأن برنامج الأسلحة النووي السري لبيونجيانج.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية عن الوزير القول أمس الأربعاء "نحن لا ندرس حتى إحتمالية إجراء أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك عن عدم توافر هذه الاحتمالية وهو ما لن يحقق أي نتيجة"، وأضاف أن مثل هذه المباحثات سوف تستهلك فقط "وقتا ثمينا".

وكانت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اتهمت أمريكا أمس الأول الثلاثاء بأنها لديها توقعات خاطئة، عقب أن تحدث مبعوثها الخاص لكوريا الشمالية عن احتمالية إجراء مباحثات بدون شروط مسبقة خلال زيارة لسول الاثنين الماضي.

ولم تحرز المباحثات بين واشنطن وبيونجيانج تقدما منذ القمة الفاشلة في فيتنام عام 2019 التي جمعت بين الرئيس الأمريكي حين ذاك دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي. ومنذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد السلطة، بدا أن كوريا الشمالية تبنت موقف الانتظار لرؤية ما سيحدث.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قال الأسبوع الماضي إن على بلاده الاستعداد" للحوار والمواجهة" مع الولايات المتحدة.



