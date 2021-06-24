قالت الدكتور نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر اقتربت للغاية من تصنيع لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا كأول دولة إفريقية تخطو هذه الخطوة، لافتة إلى إجراء اتخاذ المزيد من الضمانات والاختبارات من قِبل هيئة الدواء مع بدء الإنتاج، تمهيدًا لطرح اللقاح في السوق المصرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن عينات عشوائية سيتم سحبها عشوائيًّا من الإنتاج الأولى، وتخضع للتجارب اللازمة لمزيد من التأكد من سلامتها، مشيرة إلى إتاحة اللقاح المصري في السوق خلال عشرة أيام.

وأوضحت أن المرحلة الإنتاجية الأولى تشمل مليوني جرعة بناء على المواد الخام التي وردت إلى مصر، بإجمالي تصنيع 40 مليون جرعة خلال عام.

وتطرقت "نهى" للحديث عن التحورات الجديدة على مدى فاعلية اللقاحات إذ أكدت أن شركة أكسفورد-أسترازينكا أجرت اختبارات على اللقاح وتبين فاعليته مع السلالة دلتا، مشيرة إلى أن النتائج ظهرت إيجابية للغاية، بما في ذلك حالات ظهرت عليها أعراض للإصابة والحالات التي استلزمت دخول المستشفيات.

في شأن آخر، تحدثت مستشارة الوزيرة عن الإجراءات التي تم وضعها لتنظيم فعاليات معرض الكتاب قائلة إنه سيتم السماح للأجانب بدخول المعرض شريطة أن يكونوا قد حصول على التطعيمات، لافتة إلى أن الاشتراطات الخاصة بدخول المصريين للمعرض سيتم إعلانها في أقرب وقت.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت - الأربعاء -تسجيل 466 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 32 حالة جديدة.

وبحسب بيان للوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 278761 من ضمنهم 207411 حالة تم شفاؤها، و 15967 حالة وفاة.