منظمة إسرائيلية: حكومة بينيت تدعم التوسع الاستيطاني

قالت منظمة "السلام الآن"، التي تراقب النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، إن الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، التي تتولى السلطة منذ أقل من أسبوعين، تمضي قدما في التوسع الاستيطاني.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة هاجيت أوفران، اليوم الخميس، إنه تم الموافقة على 5 وحدات سكنية في 3 مستوطنات. ولفتت المنظمة، في بيان، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة الجديدة هو "تحويل مسار السفينة لاتجاه السلام" ووقف مثل هذا التوسع.

ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم المستقبلية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.