أوكرانيا تسجل 937 إصابة جديدة و58 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و231 ألفا و914 حالة.

وذكر وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت 58 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ما رفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و181 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 2471 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و157 ألفا و732 شخصا.