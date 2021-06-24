 «الأوروبي للوقاية من الأمراض»: متحور «دلتا» سيشكل 90% من إصابات أوروبا نهاية أغسطس - بوابة الشروق
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«الأوروبي للوقاية من الأمراض»: متحور «دلتا» سيشكل 90% من إصابات أوروبا نهاية أغسطس

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 3:26 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 3:26 ص

حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض من أن متحور كورونا "دلتا" قد يُشكل ما يصل إلى 90% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأضاف المركز، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن متحور "دلتا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، لديه قدرة بنسبة 40% إلى 60% على الانتشار من متحور "ألفا" المكتشف في إنجلترا.
وأوضح المركز الأوروبي أن تناول جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لكورونا ذات الجرعتين بالأساس لا يوفر الحماية المطلوبة ضد المتحور "دلتا" مقارنة بالمتحورات الأخرى وذلك بغض النظر عن نوع اللقاح المستخدم.
في الوقت نفسه، أشارت القناة إلى أن التطعيم الكامل عن طريق تناول جرعتين يوفر نفس الحماية الصحية ضد "دلتا" والمتحورات الأخرى.

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