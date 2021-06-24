محافظة أسوان تشهد تنظيم ملتقى الاستثمار بعنوان «أولويات الفرص الاستثمارية»

شهدت محافظة أسوان اليوم الخميس، تنظيم ملتقى الاستثمار تحت عنوان "أولويات الفرص الاستثمارية بأسوان".

وأقيم الملتقى تحت إشراف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وذلك لتنسيق الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة مع الغرفة التجارية وجمعيات المستثمرين، ورجال الأعمال بأسوان، وأيضاً المستثمرين العرب، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية وممثلي البرنامج الرئاسي.

وخلال الملتقى استعرضت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بالمحافظة والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية، بجانب أهم الفرص الاستثمارية.

ويأتي ذلك لتفعيل رؤية متكاملة للاستثمار من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، والاستفادة من المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية في ظل وجود شبكة جديدة للطرق، والتنوع في مصادر الطاقة ووفرتها، وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج.

ولفتت إلى أن ذلك يتوازى مع منح المحافظة تسهيلات وحوافز استثمارية أتاحها قانون الاستثمار، والذي يأتي في إطار توجهات الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد عرض العديد من الفرص الاستثمارية المتكاملة داخل محافظة أسوان، والتي تشمل قطاعات الإسكان والمشروعات الترفيهية السياحية، والإنتاج الحيواني والمراكز التجارية، علاوة على مشروعات استغلال الخامات المحجرية والتعدينية المتوافرة باحتياطيات هائلة، حيث حازت تلك الفرص على اهتمام المستثمرين وأبدوا رغبتهم في إجراء زيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص لاستكشافها خلال بداية الشهر القادم لتحويلها إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل.