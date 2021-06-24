الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، يقام غدًا الجمعة؛ للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في البطولة، بعدما حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي في رادس الأسبوع الماضي.