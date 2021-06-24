العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون المشترك في تأمين الحدود

بحث وفد عراقي رفيع برئاسة الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع عدد من المسئولين السعوديين، عددا من القضايا الهامة من بينها تعزيز التعاون المشترك في تأمين الحدود العراقية ــــ السعودية.

وذكرت قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن الطرفين بحثا عددا من المواضيع المشتركة أهمها الوضع الأمني للحدود بين البلدين وتأمين الطريق الواصل من منفذ "عرعر" الحدودي إلى محافظات العراق، وكذلك المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري والاتفاق على آلية عمل جديدة هدفها الأساس تشجيع التجارة والعمل على تذليل جميع المعوقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن الوفد العراقي ضم كلا من الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك وممثلين من وزارة الخارجية وقيادة قوات حرس الحدود وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومدير عام النقل البري ومدير عام السفر والجنسية.