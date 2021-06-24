نائب وزير الصحة السعودي: عدم توفر لقاحات كورونا لجميع البلدان سبب قصر الحج على داخل المملكة

قال الدكتور هاني جخدار نائب وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، إن قصر الحج على داخل المملكة العربية، جاء بناء على متحورات الفيروس المنتشرة في الوقت الحالي وعدم توفر اللقاحات لجيمع البلدان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عن الوضع الوبائي في إقليم شرق المتوسط، والاستعداد لموسم الحج في ظل الوباء.

وأضاف الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية، أنه هناك منظومة كاملة للترصد داخل المملكة، وهناك مركز للتجمعات الكبيرة، يقوم بمتابعة الأوضاع وتقييم المخاطر، وبناء على ذلك فإن هذا المركز يرفع تقاريره لوزارة الصحة بالمملكة، وبالتالي فإن قرار الحد من الحجيج هذا العام جاء بناء على دلالة علمية من هذا المركز.