سفير سوريا لدى موسكو: الإرهابيون اعتمدوا على ترويج المخدرات لتمويل جرائمهم

أكد سفير سوريا لدى روسيا الدكتور رياض حداد، أن التنظيمات الإرهابية المسلحة اعتمدت على ترويج المخدرات كوسيلة إضافية في تمويل جرائمها وممارسات عملياتها الإرهابية.

وخلال كلمة أمام مؤتمر علمي نظمته جامعة شوخوف التكنولوجية الحكومية في مدينة بيلجورود الروسية، اليوم الخميس، بعنوان "الأساليب المبتكرة للوقاية من المخدرات في المؤسسات التعليمية العليا"، أشار السفير حداد إلى أن آفة المخدرات انتشرت في مناطق سيطرة الإرهابيين في سوريا، لافتا إلى أن الجيش العربي السوري عثر على كميات كبيرة من المخدرات أثناء تحرير المناطق من الإرهاب.

وأوضح السفير حداد، أن انتشار هذه الآفة ازداد مع ازدياد الأعمال الإرهابية حيث عمدت التنظيمات الإرهابية إلى ترويج المواد المخدرة وتهريبها إلى مناطق أخرى بهدف الحصول على الأموال لاستخدامها في تمويل ودعم الإرهاب وشراء الأسلحة، مشددا على ضرورة حشد جهود جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية للتصدي لظاهرة ازدياد تعاطي المخدرات ومنع انتشارها.



