مقتل صحفيتين اثنتين وإصابة 21 آخرين في حادث سير شمال غربي إيران

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لقيت صحفيتان إيرانيتان حتفهما وأصيب 21 آخرون مساء أمس في حادث انقلاب حافلة كانت تقل صحفيين لتغطية مراسم شمال غربي إيران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الخميس، أن إحدى الصحفيتين من إرنا بينما الأخرى من وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وقال آيدين دانشكر مدير مستشفى "الإمام الخميني"، في نقدة في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، إن الحافلة تعرضت لحادث في قرية دشت قورة.

وأوضح أن هناك 12 صحفيا يتلقون العلاج في المستشفى، بينما تم علاج الصحفيين الآخرين ميدانيا، وحالة أحد الصحفيين حرجة.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة نقدة العقيد كيومرث باكدل إن السبب في الحادث يعود إلى وقوع خلل فني في مكابح الحافلة.