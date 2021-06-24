رئيسة تايوان تتعهد بدعم هونج كونج بعد إغلاق صحيفة أبل ديلي

أعربت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، اليوم الخميس، عن حزنها بسبب إغلاق صحيفة "أبل ديلي" الشعبية المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وتعهدت بمواصلة دعم كفاح المدينة من أجل الحرية.

وتأتي تصريحات تساي في نفس اليوم الذي نشرت فيه الصحيفة -التي أسسها رجل الأعمال المسجون حاليا جيمي لاي، في عام 1995 بهونج كونج- عددها الأخير.

وقالت تساي إن صحيفة "آبل ديلي" لم تكن مجرد صحيفة بالنسبة للمواطنين في هونج كونج، بعد أن تم تسليم المدينة للصين في عام 1997، ولكنها كانت نقطة انطلاق صوب الديمقراطية والحرية بلا خوف.

وكتبت تساي على موقع "تويتر": "أود أن أقول لشعب هونج كونج إن تايوان ستقف دائما إلى جانبكم في كفاحكم من أجل الحرية".

وقالت تساي إن المجتمع الدولي أعرب عن مخاوفه بشأن تدهور الديمقراطية والحرية في المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن محبي الحرية يجب أن يهتموا ببعضهم البعض.

وكان قد تقرر غلق صحيفة "آبل ديلي" مطلع الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من النزاعات مع السلطات الصينية، طبقا لما أعلنته الشركة الأم، أمس الأربعاء.

وكانت شرطة هونج كونج اعتقلت كاتب عمود، يعمل لصالح صحيفة "آبل ديلي" بموجب قانون الأمن الوطني بالمدينة، في عملية لا تزال جارية، وفي أحدث صفعة لصحيفة شعبية، تواجه إغلاقا وشيكا، تحت ضغط من الحكومة.

وذكر بيان للشرطة أنها اعتقلت أمس الأربعاء رجلا، 55 عاما، بسبب ما يزعم عن تواطؤه مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي لمخاطر.

وألقى الإتحاد الأوروبي باللوم على بكين في إغلاق الصحيفة، قائلا إن هذا مؤشر على قمع حرية الإعلام.