 وزيرا الخارجية التونسي والجزائري يبحثان آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا الخارجية التونسي والجزائري يبحثان آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 8:10 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 8:10 ص

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتنسيق حول أهم الاستحقاقات القادمة ولاسيما اللقاءات الدولية المقبلة المتعلقة باجتماع مجموعة العشرين الأسبوع المقبل بإيطاليا.
وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم الأربعاء أن اللقاء جاء على هامش مشاركة الوزيرين في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.
وأوضح أن اللقاء كان فرصة بحث خلالها الوزيران عددا من الملفات الإفريقية وأهم المسائل المطروحة أمام مجلس الأمن، علاوة على تدارس سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المستويات وخاصة تيسير التقارب والاندماج الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.


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