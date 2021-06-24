روسيا تتهم وحدة إيكيا بها بتهرب جمركي بأكثر من 14 مليون دولار

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أقامت السلطات الروسية دعوى إدارية ضد الوحدة المحلية لشركة "إيكيا" بتهمة التهرب من رسوم جمركية بقيمة تتجاوز مليار روبل (14 مليون دولار).

ووفقا لوثائق قالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إنها اطلعت عليها، فقد أقامت دائرة الجمارك الفيدرالية في موسكو دعوى ضد أكبر بائع تجزئة للأثاث في العالم العام الماضي، واتهمتها بتقليل تقديرات رسوم الترخيص في بياناتها من 2017 إلى 2020، وأنها قدمت تقييمات خاطئة.

ولم يتم الكشف عن هذه الاتهامات من قبل.

ووفقا للخدمة الصحفية لشركة "ايكيا تورج"، التي تتعامل مع الواردات الروسية للشركة، فإن ايكيا على علم بالدعوى وترفضها.

ولم تردّ دائرة الجمارك الفيدرالية على الفور على طلب للتعليق.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا واحدة من أكبر عشرة أسواق لايكيا، التي تشغل بها 17 متجرا.